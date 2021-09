Für den Erntedankgottesdienst in St. Michaelis in Bissendorf sind die Teilnehmer aufgerufen, Lebensmittelspenden für die Ausgabestelle der Tafel im Wedemärker Ortsteil mitzubringen.

Gottesdienstbesucher spenden in St. Michaelis für Tafel in Bissendorf

