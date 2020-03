Großer Erfolg: Erkrankte Mathea bekommt Therapiehund

Hellendorf/Hannover

Dorothea Abubakari kann es noch immer nicht so recht fassen. „Wir hätten nie damit gerechnet, dass es so schnell gehen würde“, sagt die Mutter der zweijährigen Mathea, die unter einem lebensbedrohlichen Gendefekt leidet. Doch mithilfe der Zentralen Polizeidirektion Hannover, der Aktion Kindertraum sowie vielen befreundeten Fußballteams ihrer Wedemärker Heimat rückt der Traum von einem Therapiehund nun in greifbare Nähe. Allerdings kann es unter Umständen noch bis zu zwei Jahre dauern, bis der Hund in das kleine Häuschen am Rande Hellendorfs einziehen kann.

Mathea hat mit gleich mehreren Beeinträchtigungen zu kämpfen. Zum einen ist sie durch eine Stoffwechselstörung im Grunde rund um die Uhr von einer lebensgefährlichen Unterzuckerung bedroht. Zum anderen ist das Mädchen von Geburt an taub. Alle akustischen Warnmechanismen, die bei einem Abfall des Blutzuckers Alarm schlagen können, scheiden für sie deshalb aus. Mathea muss rund um die Uhr alle zwei bis drei Stunden spezielle Kohlehydrate zu sich nehmen. Bislang übernimmt diese Kontrolle ihre Familie.

Die Zentrale Polizeidirektion sammelte in allen Dienststellen. Hinzu kamen auch Einzelspenden aus dem privaten Umfeld der Bediensteten. Quelle: Rebekka Neander

Matheas Therapiehund muss doppelt begabt sein

„Wir suchen nun im Grunde einen Kombihund“, sagt ihre Mutter. Diabetikerwarnhunde, die bei einem Menschen das Ausscheiden sogenannter Ketone bei Unterzuckerung riechen können, bringen diese Eigenschaft schon von Geburt an mit. „Die Hundeschule muss also erst einmal einen Welpen finden, der diese Fähigkeit besitzt. Dann erst kann sie prüfen, ob dieses Tier auch lernen kann, mit einem gehörlosen Menschen zu kommunizieren.“

Die Ausbildung des dann ausgewählten Hundes kann auf zweierlei Weise erfolgen, sagt Abubakari. Entweder kommt der Hund als Welpe bereits nach Hellendorf. Dann lernen Tier und Mensch gemeinsam. „Oder der Hund verbleibt erst einmal in der Hundeschule, lebt während der Ausbildung bei einer Patenfamilie und kommt erst später zu uns.“ Beide Verfahren hätten Vor- und Nachteile. Familie Abubakari hat inzwischen im Institut für soziales Lernen in Lindwedel bereits versucht, sich schlauzumachen. „Natürlich wäre es sehr reizvoll, einen Welpen in der Familie zu haben“, sagt die Mutter. „Aber die Experten sagen, dass die Ausbildung für den Hund besser verlaufe, wenn er zunächst in der Hundeschule bleibt.“ Lernten Tier und Mensch gemeinsam, hieße es „für den Hund immer einen Schritt nach vorne und zwei zurück“.

Schwierige Terminfindung mit Hundeschule

Wie es genau weiter geht, entscheide sich erst nach dem ersten Termin mit der Hundeschule. Bisherige Termine mussten verschoben werden, weil zunächst Mathea mit einer Mittelohrentzündung in die Medizinische Hochschule nach Hannover eingeliefert werden musste. „Beim zweiten Mal versagte unser Auto nach einem Fehler in der Werkstatt“, erzählte die Mutter mit einem lachenden Seufzer. Angesichts der großen Hilfsbereitschaft in ihrem Umfeld aber kann ihr dies die Stimmung nicht nachhaltig verderben.

Spenden finanzieren nicht nur den Hund Wie viel kostet ein Therapiehund? Die exakten Kosten, die auf Familie Abubakari zukommen werden, stehen nicht fest. Schon die Kosten für die Ausbildung des Hundes können derzeit nur geschätzt werden. Die Zentrale Polizeidirektion – Arbeitgeberin des Vaters von Mathea – hat in Kooperation mit der Stiftung Aktion Kindertraum insgesamt 12.000 Euro gesammelt. „Wir wollten ohnehin für einen guten Zweck sammeln“, sagte Polizeipräsidentin Christiana Berg am Dienstag am Rande der Spendenübergabe. „Dann bekamen wir aus dem Personalrat den Hinweis auf die erkrankte Tochter unseres Mitarbeiters Issah Abubakari.“ Innerhalb der Behörde erhielten alle Mitarbeitenden Informationen zu der Aktion. „Wir haben dann zentral gesammelt sowie in den einzelnen Dienststellen“, sagte Berg. Überdies seien auch aus dem privaten Umfeld der Polizeibediensteten Spenden hinzugekommen. „Diese Solidarität macht uns stolz in Zeiten einer scheinbar immer egoistischeren Welt.“ Für die Polizeidirektion sei dies die erste Spendenaktion dieser Art gewesen. Aktion Kindertraum verwaltet die Spendeneinnahmen der Polizei treuhänderisch und begleitet die Familie bei der Auswahl des Therapiehundes. Parallel erhält Familie Abubakari am Sonntag, 22. März, bei einem Heimspiel des 1. FC Brelingen den Erlös eines Benefizturnieres, zu dem der Verein im Januar eingeladen hatte. Von dem Geld wird nicht nur das gesamte Ausbildungspaket samt Tier finanziert werden müssen, sondern auch die künftige Pflege und tierärztliche Versorgung, wie es bei der Zentralen Polizeidirektion ausdrücklich heißt.

