Er machte Hunderte Senioren fit für den PC: Seniorenbeirat verabschiedet Paul Büchner (82)

Er ist ein Mann der ersten Stunde: Seit 2002 bietet der Seniorenbeirat der Gemeinde Wedemark Computerkurse für Senioren an – und der heute 82 Jahre alte Paul Büchner war von anfang an dabei. Als Teilnehmer eignete er sich immer mehr Wissen an, das er seit sechs Jahren auch als Trainer weitergibt. Nun hört der Bissendorfer Computer-Coach auf. Bei einem Überraschungsempfang dankte ihm der Beirat für seine ehrenamtliche Arbeit.

„Die Überraschung ist gelungen“, sagte der verdutzte Büchner. Ihm sei ihm Vorfeld nur gesagt worden, dass er einfach mal zum Treffen des Seniorenbeirats kommen solle, berichtet er. Im Bürgerhaus erwarteten ihn dann aber kleine Geschenke und warme Worte. „Aufzuhören ist nicht leicht, aber ich schaffe es nicht mehr, zweimal pro Woche für 90 Minuten Kurse zu geben“, sagte der 82-Jährige. Rolf Reupke, ebenfalls Computertrainer und gewissermaßen der Koordinator dieser Kurse, hatte sich im Vorfeld die Mühe gemacht, nachzurechnen: Insgesamt 35.000 Stunden lang hat das Trainerteam seit 2002 Senioren fit für den PC gemacht – und Büchner hat großen Anteil daran.

“Der Computer macht Spaß – und keinen Stress“

Woran liegt eigentlich das Geheimnis in der Vermittlung von Computer-Kenntnissen? „Ach“, sagt Büchner und lacht, „man muss den Leuten vermitteln, dass der Computer Spaß und keinen Stress macht“. Seiner Erfahrung nach gibt es schon nach der ersten Einheit eine positive Rückmeldung der Teilnehmer. „Viele Leute haben mir gesagt, dass sie gar nicht wussten, was ein Computer kann“, sagt Büchner.

Wie putzt man am besten die Fenster? Zum Einstieg sollen Senioren googeln

Um den Teilnehmern möglichst plakativ vor Augen zu führen, welchen Nutzen die Maschine bringt, lässt der 82-Jährige seine Schüler zu Beginn des Kurses nach Autos oder Pflanzen sowie nach Tipps suchen, wie daheim am besten die Fenster geputzt werden könnten. „Das interessiert die Leute. Und schon hat man für Motivation gesorgt.“

Bleibt nur die Frage, ob Büchner nach so vielen Jahren ganz loslassen kann. Seine Kollegen und Freunde im Seniorenbeirat haben da zumindest ihre Zweifel, auch wenn Paul Büchner keine Kurse mehr leiten will. „Über die Jahre habe ich so viele Menschen kennengelernt – wer Probleme hat, kann mich gern anrufen – und dann komme ich bestimmt vorbei und helfe“, sagt er. Und wer das Engagement von Büchner kennt, weiß, dass er das ernst meint.

Nachfolger für Büchner gefunden

Das durch den Rückzug von Büchner entstandene Vakuum kann der Seniorenbeirat vorerst füllen: Axel Behnke ist neu in dem Gremium und will auch PC-Kurse geben. Damit gibt es auch künftig vier Computertrainer beim Senionenbeirat: Neben Behnke und Rolf Reupke helfen Regine Hagemeyer und Sieglinde Lindemann Senioren bei den ersten Schritten am PC.

Senioren haben viele Fragen zu Online-Banking

Der Bedarf ist groß. „In den Anfängerkursen sind die sechs Plätze immer sehr schnell ausgebucht. Wir könnten noch mehr Kurse anbieten, bräuchten dafür aber noch zwei bis drei neue Trainer“, sagt Manfred Homann vom Seniorenbeirat. „Vor allem das Home-Banking ist ein Thema, das Senioren interessiert.“ Wer seine Kenntnisse weitergeben und als Trainer Kurse leiten will, kann sich bei Homann unter Telefon (0 51 30) 7 96 80 melden.

