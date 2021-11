Elze

Es wird nicht so oft geheime Wahl beantragt, wenn sich Ortsräte in ihren konstituierenden Sitzungen nach Wahlen neu finden. Aber im Ortsrat für Elze und Meitze (Wedemark II) musste nach der Kommunalwahl im September jetzt in der Sitzung im Feuerwehrgerätehaus in Elze flugs ein großer Pappkarton zum Sammeln schnell ausgeteilter Stimmzettel hervorgeholt werden. Danach sah sich Walter Zychlinski (SPD) gemäß dem einzigen Wahlvorschlag aus der SPD als neuer Ortsbürgermeister mit sechs von neun Stimmen gewählt; fünf wären nötig gewesen. Zychlinski schlug als seinen Stellvertreter Frank Riebesehl aus der CDU vor – und bekam seinen Wunschkandidaten zur Seite gestellt, einstimmig vom Ortsrat gewählt.

Sein großes Interesse an guter Zusammenarbeit betonte Zychlinski für die SPD und deutete den eigenen Vorschlag für den CDU-Stellvertreter des Ortsbürgermeisters als „ersten Handschlag dafür“. Der neunköpfige Ortsrat Elze und Meitze, wie er jetzt neu verpflichtet wurde, setzt sich aus drei SPD-Sitzen, drei CDU-Sitzen und drei Einzelvertretern aus Grünen, erstmals aus FDP und der auch erstmals in diesem Ortsrat vertretenen Wählergemeinschaft Pro Wedemark (WPW) zusammen.

WPW: Appell an Gewissensentscheidung

Die geheime Wahl des Ortsbürgermeisters hatte Christoph Chilla als WPW-Vertreter beantragt. Chilla, der selbst in Meitze wohnt, ist bekannt als langjähriger Gegner der Industrie- und Gewerbeansiedlung in Gailhof und der bisherigen großen Koalition aus SPD und CDU (Groko) im Gemeinderat, die diese Ansiedlung nach langem Verfahren beschlossen hat. Welche drei Stimmen aus dem Ortsrat bei der Ortsbürgermeisterwahl Walter Zychlinski nicht zukamen, muss gleichwohl Spekulation bleiben. In einer einleitenden Vorstellungsrunde in der Sitzung hatte Chilla appelliert, dass die alten und neuen Ortsratsmitglieder nur nach ihrem Gewissen zu entscheiden hätten. Es gebe in diesem Sinne keinen Fraktionszwang, meinte er.

Verwaltungsmitarbeiter Uwe Koppelmann kippt die neun Stimmzettel in der konstituierenden Sitzung des Ortsrats für Elze und Meitze zum Auszählen auf den Tisch. Quelle: Ursula Kallenbach

Dem Ortsrat Wedemark II gehören jetzt an: für die CDU Frank Riebesehl, Jens Bauermeister und Alexandra Backhaus, für die SPD Walter Zychlinski, Dirk Baerbock und Myriam Lentz. Die FDP vertritt im Ortsrat erstmals Anke Gudehus, die WPW Christoph Chilla. Auf den Sitz der Grünen rückt Ingemar Becker für die gewählte Annika Schlingmann nach, die aus der Wedemark verzogen ist.

Ortsrat muss dicke Bretter bohren

Wie gut der bisherige Ortsrat über die Jahre die Interessen der Dörfer gewahrt hat, machten zahlreiche anerkennende Worte zum Abschied von Jürgen Benk aus dem Ortsrat und von alten Elzer Bürgern deutlich.

Der vorherige Ortsbürgermeister Jürgen Benk (links) sieht nach 35 Jahren Ortsrat und 15 Jahren im Amt seine Pflicht als getan. Der neue Ortsbürgermeister Walter Zychlinski würdigt Benks Arbeit. Quelle: Ursula Kallenbach

Jürgen Benk hat 35 Jahre im Ortsrat ehrenamtlich gearbeitet, davon zuletzt 15 Jahre als Ortsbürgermeister. Er erhielt kürzlich das Bundesverdienstkreuz. „Ich war nun der Auffassung, es muss mal Schluss sein“, sagte er und betonte, dass die Zusammenarbeit im Ortsrat wie auch mit den Vereinen immer fair und respektvoll gewesen sei. Ein Ortsrat sei aber auch immer darauf angewiesen, mit der Gemeindeverwaltung gut zusammenzuarbeiten. Es gebe ein Spannungsfeld zwischen Interessen der Bürger und der Verwaltung. „Dickbrett-Bohren ist angesagt“, verdeutlichte Benk. „Ihr habt fünf Jahre Zeit“, sagte er an den neu zusammengesetzten Ortsrat gerichtet. „Aber es wird schon gelingen.“

Mehrere Themen kommen auf den neuen Ortsrat zu. Ein Korridor für eine von Tennet geplante neue Hochspannungsleitung wird auch Dörfer in der Wedemark berühren. Der Umbau der Goltermann-Kreuzung in Elze, eigentlich für 2022 vorgesehen, wird laut Mitteilung von Ortsbürgermeister Zychlinski wegen zu großer Arbeitsbelastung bei den Planern der Region auf 2023 verschoben. Die Gemeinde Wedemark hat inzwischen die vorbereitete neue Grüngutsammelstelle in Elze genehmigt; es fehlt noch die Zustimmung der Naturschutzbehörde bei der Region. Jetzt zeichnet sich die Eröffnung im Januar 2022 ab. Auch das Thema Neubaugebiete bleibt.

Von Ursula Kallenbach