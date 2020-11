Elze/Mellendorf

Bei einem Verkehrsunfall auf der Plumhofer Straße im Einmündungsbereich der Mittelstraße in Elze sind bei einem Verkehrsunfall zwei Menschen leicht verletzt worden. Die beiden beteiligten Autofahrerinnen kamen in Krankenhäuser. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro.

Nach Auskunft eines Sprechers der Polizei Wedemark wollte eine 77 Jahre alte Frau mit ihrem VW Caddy am Freitag gegen 12.10 Uhr von der Mittelstraße nach rechts auf die Plumhofer Straße abbiegen. Dabei habe sie die Vorfahrt einer von links auf der Plumhofer Straße fahrenden 42 Jahre alten Frau in einem VW Golf übersehen, heißt es von dem Polizisten weiter. Es kam zum Zusammenstoß.

Unfallfahrerin geht zum Einkaufen

Und in Mellendorf ist es am Freitag auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Burgweg zu einer Karambolage beim Rangieren gekommen. Dabei touchierte nach Polizeiangaben eine 77 Jahre alte Mercedes-Fahrerin einen hinter ihr wartenden Audi. Nachdem die 48-jährige Audi-Fahrerin die Frau angesprochen hatte, verneinte die Verursacherin einen Zusammenstoß und ging zum Einkaufen. Die 48-Jährige rief daraufhin die Polizei, die die Unfallfahrerin zur Rede stellen konnte. Gegen sie wird nun wegen Unfallflucht ermittelt. Der Schaden an dem Audi beträgt etwa 500 Euro.

Von Sven Warnecke