Alle wollen Kjell helfen. Das Schicksal des sieben Jahre alten Jungen aus Elze in der Wedemark, der zum mittlerweile dritten Mal an einem Weichteiltumor (siehe Infokasten) erkrankt ist, hat viele Menschen bewegt – und eine Spendenflut ausgelöst. „Wir sind sprachlos, gerührt und unendlich dankbar für die lieben Worte, die Anteilnahme, die wunderbaren Angebote und die Spenden“, sagt seine Mutter Jennifer Drews.

Auf der Crowdfunding-Seite www.gofundme.de hatte sie einen Spendenaufruf eingestellt. Als Ziel nannte sie bei Eröffnung der Spendenaktion am 21. Juni 1500 Euro, zwei Wochen später beläuft sich die Summe bereits auf fast 60.000 Euro.

Das ist die tückische Krankheit Weichteiltumor Der sieben Jahre alte Kjell aus Elze leidet unter dem sogenannten embryonalen Rhabdomyosarkom. Dabei handelt es sich um einen bösartigen Weichteiltumor. Diese aggressive Krebsform kann in Extremitäten, Kopf, Hals und Urogenitaltrakt auftreten. Im Fall von Kjell war bei der Erstdiagnose das Dach der Blase, nach der Rückkehr der Krankheit der gesamte Bauchraum betroffen. Kleine und große Tumore sind überall im Bauch verteilt. Symptome sind daher Bauchschmerzen sowie Probleme beim Wasserlassen.

Für die Mutter ist Arbeiten nicht mehr möglich

„Ich habe kurz nach Kjells jetziger Diagnose von einer Freundin von ,Gofundme‘ gehört. Nachdem ich es erst nicht wollte, haben ich mich nach einer guten Woche Bedenkzeit doch dafür entschieden“, sagt Jennifer Drews rückblickend. Nachdem sie im Februar – nach bereits 18-monatiger Krankheit von Kjell – mit reduzierter Stundenzahl wieder angefangen hatte zu arbeiten, muss sie nun wieder pausieren, weil die psychische Belastung extrem sei und Kjell rund um die Uhr Betreuung brauche. „Mein Mann arbeitet zur Zeit noch, wird aber regelmäßig ausfallen, um Zeit mit uns verbringen zu können“, sagt Drews. Die Spendensumme hilft, um nicht in eine finanzielle Schieflage zu geraten –und selbstveständlich auch, um ihrem Sohn noch eine angenehme Zeit zu bieten und insgesamt mit der Familie inklusive der fünfjährigen Tochter Lennja viel zu unternehmen.

Seit wenigen Wochen hat Kjell mit dem kleinen Telmo einen Freund an seiner Seite, der ihn in der schweren Zeit aufmuntert. Quelle: privat

Ein- bis zweimal pro Woche muss Kjell ins Krankenhaus

Doch die Krankheit verhindert größere Touren. Ein- bis zweimal pro Woche muss Kjell zur Blutbildkontrolle in die Medizinische Hochschule Hannover (MHH), wo er auf der Kinderkrebsstation behandelt wird. Und insgesamt, sagt Jennifer Drews, „ist es uns lieber, wenn wir in Deutschland bleiben und im Notfall eine entsprechend medizinische Versorgung in der Nähe haben“. Aus all diesen Gründen plane man mit Tagestouren oder Wochenendausflügen, jeweils mit einer Distanz von höchstens 300 Kilometern, „lieber noch heimatnäher, um schnell in der MHH sein zu können und nicht so viel Zeit im Auto verbringen zu müssen“.

Kjell galt zunächst als geheilt

Denn was fassungslos macht und tragisch ist: Es bleibt nicht mehr viel Zeit für Unternehmungen wie Fahrten nach Cuxhaven und in den Freizeitpark. Nach der ersten Diagnose im August 2019, darauf folgenden neun Blöcken Chemotherapie, Bestrahlung in Essen und einer Operation in der MHH galt Kjell als geheilt. Gleiches galt nach der zweiten Diagnose im Juli 2020 mit weiteren neun Blöcken Chemotherapie plus Operationen in Tübingen.

Vor vier Wochen kehrte der Tumor zurück

Vor vier Wochen dann der Schock: Der aggressive Tumor ist wieder zurück. Es schlossen sich zur Zurückdrängung des Tumors zwei weitere Blöcke an, einer davon am vergangenen Wochenende mit der Folge von starker Übelkeit und Erbrechen mehrmals täglich. Die Ärzte an der MHH teilten mit, dass ein Behandlungserfolg mit einer wie zuvor intensiven Chemotherapie ausgeschlossen sei, der Tumor ist resistent dagegen – anscheinend von Anfang an. „Nun gibt es eine Erhaltungstherapie, wahrscheinlich mit Tabletten, um den Zustand möglichst lange zu halten und das Wachstum des Tumors zu hemmen“, sagt Drews.

Familie Drews mit Jennifer und Simon sowie den Kindern Kjell und Lennja sowie Hund Telmo. Quelle: privat

„Er hat gesagt, dass er den Krebs auch ein drittes Mal besiegen will“

Diese sogenannte Palliativzeit will die Familie, zu der seit Mai auch ein Havaneser Rüde namens Telmo gehört, nun so angenehm wie möglich gestalten und die noch verbleibende gemeinsame Zeit nutzen. „Kjell ist zu Hause – und das Ziel ist auch, dass er wenig im Krankenhaus ist.“ Und der Junge hat Kampfgeist, ist optimistisch. „Er hat gesagt, dass er den Krebs auch ein drittes Mal besiegen will“, berichtet seine Mutter – die auch mit belastenden Fragen ihres Sohnes konfrontiert wird, wie sich das Sterben anfühlt.

Diese Fragen beantwortet sie ihm. Versucht, ihm die Angst zu nehmen. Dennoch ist sie sich bewusst: „Der Krebs wird vermutlich gewinnen. Wir hoffen auf ein Wunder, dass Kjell wieder gesund wird. Ansonsten wünschen wir uns, dass er sich nicht so quälen muss und wir vielleicht noch Weihnachten zusammen feiern können.“

Drews will lieber Spenden an den Verein krebskranker Kinder

Wer weiterhin spenden möchte – das Geld landet direkt bei Familie Drews, die regelmäßig einen Transfer vom Spendenkonto erhält – kann dies auf www.gofundme.com tun. Was Jennifer Drews aber wichtig ist: „Wir möchten nicht dazu aufrufen, dass noch mehr für uns gespendet werden soll – sondern betonen, dass viele Familien in einer ähnlichen Ausnahmesituation sind.“ In der Station 64a in der MHH seien häufig alle Betten belegt. „Die Tapferkeit der kleinen Helden ist unglaublich. Wer Gutes tun möchte, kann gern an den Verein für krebskranke Kinder Hannover spenden. Er gestaltet es auf der Station für Kinder und Eltern so angenehm wie möglich.“

