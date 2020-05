Kita: Eltern müssen ab Juni für Notbetreuung zahlen

Wedemark

Seit April verzichtet die Gemeindeverwaltung auf die regulären Betreuungsgebühren für die Kitas. Doch immer mehr Eltern nehmen die Notbetreuung in Anspruch – und müssen ab 1. Juni dafür zahlen. Das hat der Verwaltungsausschuss beschlossen und eine neue Gebührenordnung für die kommunalen Kindertagesstätten verabschiedet. Für Kinder, die eine Krippe oder einen Hort besuchen, schreibt das Rathaus eine Rechnung.

Die Ganztagsbetreuung für ein Krippenkind kostet demnach 11 Euro, berichtet Bürgermeister Helge Zychlinski. Für Hortkinder werden pro Tag 5,50 Euro fällig. Hinzu kommen jeweils 50 Cent für Getränke und 4 Euro für ein Mittagessen. Eltern, die ihre Kinder weiter zu Hause privat betreuen, müssen nichts zahlen. Für Kinder zwischen drei und sechs Jahren fallen keine Gebühren an. Denn für Kindergartenkinder gilt nach wie vor die Beitragsfreiheit.

Anzeige

Eltern müssen weniger zahlen als im Regelbetrieb

Wedemarks Verwaltungschef spricht von einem „angemessenen Entgelt“ für die Notbetreuung. Und die Kosten lägen niedriger als die normalen Gebühren im Regelbetrieb. „Also die Eltern zahlen am Ende weniger“, sagt Zychlinski. Doch die verringerten Beiträge helfen seinen Angaben zufolge auch, um das „finanzielle Überleben“ der Kommune zu sichern.

Weitere NP+ Artikel

Eltern müssen ihre Kleinen künftig für einen Monat im Voraus in der Kita anmelden und angeben, an welchen Tagen sie für ihr Kind einen Platz brauchen. Doch der Bürgermeister betont, dass es weiterhin nur einen Notbetrieb gibt. Es könnten gar nicht alle Kinder kommen – das sei organisatorisch und durch die geltenden Hygieneregeln nicht leistbar. Aktuell gebe es einen hohen personellen Aufwand für verhältnismäßig wenig Kinder. Und einige Erziehende fielen aus, weil sie selbst zur Risikogruppe für eine Infektion mit dem Coronavirus gehören.

Lesen Sie auch: Vom Land überrumpelt: Deshalb werden viele Kita-Gruppen mit einer Woche Verspätung größer

Die Gemeinde rechnet die Gebühren für die Notbetreuung für die kommunalen Einrichtungen ab. Doch auch an die freien Kita-Träger gibt das Rathaus diese Regelung weiter. Diese seien gehalten, das so umzusetzen, berichtet Zychlinski. Danach würden auch die Zuschüsse kalkuliert, die die Gemeinde an die privaten Einrichtungen zahlt. Doch am Ende werde die Kommune trotz allem mehr zahlen müssen, als sie durch das Geld der Eltern einnimmt.

Lesen Sie auch

Von Julia Gödde-Polley