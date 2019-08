Mellendorf

Die Bauarbeiten am Eisstadion in Mellendorf sind fast abgeschlossen. „Das Dach ist komplett drauf“, sagt Jochen Haselbacher, Geschäftsführer der Betreibergesellschaft Sport und Freizeit, auf Nachfrage. Doch die Halle bleibt weiterhin geschlossen, denn jetzt steht ein Großputz an. Besucher können in diese...