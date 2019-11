Scherenbostel

Wer hat einen Einbruch in das Vereinsheim des Tennisclubs Scherenbostel beobachtet? Unbekannte sind zwischen Sonnabend, 2. November, und vergangenem Freitag, 8 Uhr, in das Gebäude am Fuhrenkamp eingebrochen und haben mehrere Räume durchwühlt.

Nach Angaben einer Polizeisprecherin hebelten die Täter ein Fenster auf der Rückseite des Vereinsheims auf, um in das Gebäude zu kommen. Sie flüchteten später durch ein Fenster an der Vorderseite.

Ob und was gestohlen wurde, steht derzeit noch nicht fest. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kommissariat Mellendorf unter Telefon (05130) 9770 entgegen.

Alle Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus der Wedemark finden Sie im Polizeiticker.

Von Julia Gödde-Polley