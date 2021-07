Resse

Die Polizei hofft auf Zeugen für einen Einbruch an der Bachstraße in Resse. Unbekannte haben dort am Sonnabendmittag an einem Einfamilienhaus ein Fenster aufgehebelt und dann Wertgegenstände gestohlen, unter anderem eine Geldbörse.

Die Tat muss sich zwischen 11.30 und 12.30 Uhr ereignet haben. Die Polizei in Mellendorf bittet unter Telefon (0 51 30) 97 70 um Hinweise auf die Täter.

Von Frank Walter