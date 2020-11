Bissendorf-Wietze

Ein Einbrecher hat am Donnerstagabend in Bissendorf-Wietze ein Einfamilienhaus heimgesucht, während die Bewohnerin zu Hause war. Wie die Polizei mitteilte, gelangte mindestens ein Unbekannter am Donnerstag zwischen 17 und 19 Uhr über das Garagendach zum Badezimmerfenster des Wohnhauses am Marderweg. Dort misslang der Einstieg, woraufhin die Terrassentür aufgehebelt wurde. Aus dem dahinter liegenden Ankleidezimmer stahlen der oder die Täter Schmuck von noch unbekanntem Wert. Die Bewohnerin, die sich zur Tatzeit im Haus befand, entdeckte den Einbruch erst später.

Die Polizei in Mellendorf hofft nun auf Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter Telefon (0 51 30) 97 70.

Von Frank Walter