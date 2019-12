Bissendorf

Einbrecher sind am Donnerstag zwischen 13 und 21.50 Uhr in ein Einfamilienhaus am Hirschdamm in Bissendorf eingedrungen. Nach Auskunft von Philip Wehr, stellvertretender Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, nutzten die Täter die Abwesenheit der Bewohner aus und hebelten ein Fenster auf. Anschließend durchwühlten sie das gesamte Haus. Bei der Suche nach Beute wurden auch Zimmertüren und Kommoden mit brachialer Gewalt aufgebrochen.

Bislang steht fest, dass die Unbekannten mindestens ein goldenes Armband entwendet haben. Allerdings hinterließen sie beträchtlichen Sachschaden, berichtet Wehr am Freitag. Den Gesamtschaden konnte er aber noch nicht näher beziffern. Die Täter verließen das Haus durch eine Terrassentür.

Hinweise erbittet das Kommissariat Mellendorf unter Telefon (05130) 9770.

Von Sven Warnecke