Bissendorf

Die Polizei Wedemark sucht Einbrecher, die zwischen Dienstag und Freitag vergangener Woche in ein Wohnhaus an der Allensteiner Straße in Bissendorf eingestiegen sind. Die Täter hatten eine rückwärtige Kellertür aufgehebelt. Da die Immobilie derzeit nicht bewohnt ist, können die Ermittler weder den Tatzeitraum eingrenzen, noch sagen, ob die Unbekannten überhaupt etwas erbeutet haben.

Hinweise erbittet das Kommissariat, Telefon (05130) 9770.

Von Sven Warnecke