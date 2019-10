Elze-Bennemühlen

Einbrecher sind in Elze-Bennemühlen in eine Gaststätte an der Walsroder Straße eingedrungen. Nach Auskunft der Polizei Wedemark hatten die Täter zwischen Montag, 23 Uhr, und Mittwoch, 4.30 Uhr, ein Fenster der Kneipe aufgehebelt und anschließend die Räume durchwühlt. Die Unbekannten erbeuteten ein Tablet der Marke Samsung. Die Höhe des Schadens stand am Donnerstag noch nicht fest.

Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (05130) 9770.

Von Sven Warnecke