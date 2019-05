Mellendorf

Die Polizei Wedemark sucht Einbrecher, die zwischen Montag und Dienstag jeweils etwa 11 Uhr in das Mellendorfer Schützenhaus an der Schaumburger Straße gewaltsam eingedrungen sind. Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, kletterten die Täter zunächst über den Zaun des Vereinsgeländes. Anschließend schlugen sie die Scheiben von zwei vergitterten Fenstern ein. Seinen Angaben zufolge schafften es die Unbekannten trotz der Metallgitter, in das Gebäude einzusteigen. Die Einbrecher durchwühlten die Räume und entwendeten offenbar eine geringe Menge Bargeld. An Waffen oder Munition gelangten die Täter indes nicht, betont Bebensee.

Erst in der vergangenen Woche hatten Einbrecher das Schützenhaus in Thönse heimgesucht. Ob es einen Tatzusammenhang gibt, prüft die Polizei aktuell.

Die Polizei Mellendorf bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer (05130) 9770. Weitere Einsatzmeldungen aus der Wedemark lesen Sie hier.

Von Sven Warnecke