Mellendorf

Einbrecher sind zwischen Sonnabend, 13 Uhr, und Montag, 8.50 Uhr, in Mellendorf in ein Reisebüro an der Wedemarkstraße gewaltsam eingedrungen. Nach Auskunft von Philip Wehr, stellvertretender Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, hatten die Täter zunächst die Eingangstür aufgehebelt und anschließend die Räume durchsucht. Dabei entdeckten sie auch einen etwa 1,50 Meter hohen Stahltresor. Die Unbekannten trennten offenbar mit einem Winkelschleifer den Behälter im Bereich des Schlosses auf. Aus dem Inneren entwendeten die Einbrecher etwa 900 Euro. Den Gesamtschaden beziffert der Polizist auf etwa 2000 Euro.

Hinweise nimmt das Kommissariat Mellendorf unter Telefon (05130) 9770 entgegen.

Von Sven Warnecke