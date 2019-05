Elze

Die Polizei Wedemark sucht Einbrecher, die am Dienstag zwischen 20 und 23.50 Uhr in eine Bäckerei eines Supermarkts an der Walsroder Straße in Elze eingedrungen sind. Nach Auskunft von Philip Wehr, stellvertretender Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, hatten die Täter zunächst das Außengitter eines Fensters aufgebrochen. Anschließend hebelten sie ein Fenster auf und gelangten so in das Innere des Geschäfts. Dabei lösten sie allerdings einen akustischen und optischen Alarm aus und flüchteten ohne Beute. Der angerichtete Schaden beträgt laut Polizei etwa 150 Euro.

Hinweise erbittet das Kommissariat Mellendorf unter Telefon (05130) 9770.

Weitere Einsatzmeldungen aus der Wedemark lesen Sie im Polizeiticker.

Von Sven Warnecke