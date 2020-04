Bennemühlen

Auf einen Baucontainer haben es Einbrecher am vergangenen Wochenende in Bennemühlen abgesehen. Als die Unbekannten scheiterten, versuchten sie es an einem anderen Container.

Die Täter wollten zunächst zwischen Freitag, 15 Uhr, und Montag, 5.30 Uhr gewaltsam in einen Container gelangen. Doch die Tür blieb zu. Anschließend entfernten sie an einem weiteren Container und an einer Truhe zwei Vorhängeschlösser mit Gewalt. Bislang ist nach Angaben der Polizei unklar, ob die Einbrecher etwas gestohlen haben.

Das Kommissariat in Mellendorf bittet um Hinweise von Zeugen. Die Beamten sind unter Telefon (05130) 9770 erreichbar.

Von Julia Gödde-Polley