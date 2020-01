Bissendorf

Die Polizei Wedemark sucht Unbekannte, die zwischen Donnerstag, etwa 18 Uhr, und Montag gegen 9 Uhr in ein Wohnhaus an Pinkvosshof in Bissendorf eingedrungen sind. Wie sich die Einbrecher während der Abwesenheit der Eigentümer Zutritt verschafft haben, steht noch nicht fest.

Die Täter durchwühlten die Räume und stahlen aus dem Schlafzimmer Schmuck. Zudem fiel ihnen ein Tresor in die Hände. Das Behältnis schleppten die Unbekannten vermutlich mithilfe einer Sackkarre fort, berichtet Philip Wehr, stellvertretender Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.

Hinweise erbittet das Kommissariat in Mellendorf, Telefon (05130) 9770. Weitere Einsatzmeldungen von Polizei und Feuerwehr aus der Wedemark lesen Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke