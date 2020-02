Seit 60 Jahren sind Irmgard und Kuno Mattern verheiratet. Zunächst war das eine Liebe auf Distanz, nach der Hochzeit zogen sie für fünf Jahre nach Australien. Doch das Heimweh zur Familie in Abbensen war stärker.

Irmgard und Kuno Mattern blicken auf 60 Jahre Ehe zurück, in der sie in Karlsruhe, Australien und in der Wedemark lebten. Quelle: Elena Everding