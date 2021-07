Mellendorf

Das erstmals seit Mai in der Hus-de-Groot-Eisarena mögliche Sommereistraining haben die Eiskunstläuferinnen des ESC Wedemark Scorpions mit einem Vereinswettbewerb abgeschlossen. Beim internen Sommer-Eis-Cup gingen 26 Mädchen in elf Kategorien an den Start – von den Küken bis zur Jugendklasse.

Dies war auch die erste Möglichkeit für die eingeladenen Eltern, Großeltern, Geschwister und Freunde zu sehen, was die Sportlerinnen in zweieinhalb Monaten Eistraining gelernt haben. Denn bisher mussten sich die Aktiven vor dem Training an der Tür zur Eishalle von ihren Angehörigen verabschieden.

Lange ohne Wettkampf auskommen müssen

Es herrschte auch daher große Aufregung bei allen Eiskunstläuferinnen. Selbst die erfahrenen waren nach eineinhalb Jahren ohne Wettbewerb genauso vom Lampenfieber gepackt wie die Jüngsten, die zum ersten Mal überhaupt unter Wettkampfbedingungen ihre Küren zeigen durften.

Allerdings sind die Mädchen nach den langen Trainingswochen über sich hinaus gewachsen und zeigten alle beeindruckende Kürprogramme. Die Eltern waren erstaunt und stolz über die Präsentationen ihrer Kinder. Zum Abschluss wurden alle Mädchen zu Siegerinnen gekürt und bekamen eine Medaille und Urkunde zur Erinnerung.

Von Stephan Hartung