Brelingen

Unbekannte Diebe haben in Brelingen in der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagmorgen gleich an drei Stellen zugeschlagen. Die Polizei vermutet, dass die Taten zusammenhängen und hofft nun auf Zeugen, die ihr Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen geben können.

Am Kleverkamp erbeuteten die Diebe einen nagelneuen, noch original verpackten Wäschetrockner. Dieser war erst kurz zuvor angeliefert worden, er stand auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses. Die Diebe nutzten offenbar zunächst eine Schubkarre, dann eine Sackkarre, die sie auf dem Grundstück fanden, um die Beute abzutransportieren. Die Sackkarre stand im Anschluss etwa 100 Meter entfernt auf einem öffentlichen Grünstreifen. Dort dürften die Täter den Wäschetrockner in ein Fahrzeug geladen haben.

Aus einem Carport an der Marktstraße wurden zwei Akkuschrauber samt mehrerer Akkus, eine elektrische Heckenschere sowie ein Baustellenradio gestohlen. An der Schulstraße stiegen die Täter durch ein zuvor gekipptes Fenster in ein Geschäft ein und stahlen einen geringen Geldbetrag aus den Räumen im Erdgeschoss.

Zeugen sollten sich im Polizeikommissariat Mellendorf, Telefon (05130) 8770, melden.

Von Frank Walter