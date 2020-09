Kurz nach der Aufnahme des Unterrichts hat es an den weiterführenden Schulen in der Wedemark die ersten drei bestätigten Corona-Fälle gegeben. Allein am Gymnasium in Mellendorf hatte das für rund 100 Schüler der Oberstufe Konsequenzen, der 13. Jahrgang blieb am Montag zu Hause.