Wedemark

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ruft für Donnerstag, 15. Oktober, zu einer zentralen Demonstration in Burgdorf auf. Die Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes kommen aus Burgdorf, Burgwedel, Isernhagen, Langenhagen, Lehrte, Uetze und der Wedemark, wie der zuständige Gewerkschaftssekretär Michael Patschkowsky sagt. Seinen Angaben zufolge richtet sich der Streikaufruf an die Beschäftigten in Kitas, Bauhöfen und Verwaltungen sowie an die Mitarbeiter von Aha.

In der Wedemark ist nach Auskunft von Gemeindesprecher Ewald Nagel der Hort in Elze betroffen, der den ganzen Tag geschlossen bleibt. Die Kita Wennebostel schließt bereits um 13 Uhr, die Kita Mitu in Mellendorf ihren Krippenbereich nach dem Mittagessen. „Die Eltern sind vorab per Aushang darüber informiert worden“, sagte Nagel.

Ob indes auch die Gemeindeverwaltung selbst oder der kommunale Bauhof von den Streikmaßnahmen betroffen sind, ist im Wedemärker Rathaus noch nicht bekannt.

Von Sven Warnecke