Abbensen/Elze/Gailhof

Die Polizei ermittelt nach drei Einbruchsversuchen in Einfamilienhäuser am Donnerstag. In Gailhof versuchten Unbekannte, zwischen 2 und 2.30 Uhr an der Straße Am Jugendheim die Tür einer Garage, die mit dem Wohnhaus verbunden ist, zu öffnen. Sie waren jedoch nicht erfolgreich und flüchteten, berichtet Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Wedemärker Kriminal- und Ermittlungsdienstes.

Einbrecher scheitern an Haustür

Ebenfalls erfolglos waren Kriminelle in Abbensen. Dort versuchten Unbekannte, zwischen 8.15 und 14 Uhr die Haustür eines Einfamilienhauses am Franz-Lehar-Weg aufzuhebeln. Warum die Täter ihr Vorhaben beendeten, ohne das Gebäude zu betreten, weiß die Polizei derzeit nicht.

Bewohnerin hört verdächtige Geräusche

In Elze gelang es dagegen der Bewohnerin eines Hauses am Weidegrund, die Einbrecher in die Flucht zu schlagen. Diese hatten um 21.10 Uhr versucht, eine Terrassentür gewaltsam zu öffnen. Die Frau hörte verdächtige Geräusche und schaltete das Außenlicht an. Vermutlich deshalb flüchteten die Kriminellen. Die Tür öffneten sie nicht mehr.

In allen drei Fällen hofft die Polizei auf Hinweise von Zeugen. Diese werden gebeten, sich im Kommissariat unter Telefon (05130) 9770 zu melden.

Von Julia Gödde-Polley