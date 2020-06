Mellendorf

Bei einem Verkehrsunfall sind am Dienstag in Mellendorf drei Autos demoliert worden. Verletzt wurde zum Glück niemand. Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, wollte ein 50 Jahre alter Autofahrer gegen 16.45 Uhr auf der Landesstraße 383 von Brelingen kommend nach links auf das Gelände einer Gärtnerei in Mellendorf abbiegen. Allerdings musste er seinen VW Sharan stoppen, um den Gegenverkehr passieren zulassen. Hinter dem Mann hielt ein 25 Jahre alter VW-Fahrer seinen Golf ebenfalls verkehrsbedingt an.

Wie der Polizist weiter berichtet, erkannte ein dahinter fahrender 46-Jähriger das Manöver zu spät und prallte mit seinem Ford Focus in das Heck des vor ihm stehenden VW Golf. Die Wucht war so stark, dass dieser noch auf den Sharan geschoben wurde. An allen drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 11.000 Euro.

Von Sven Warnecke