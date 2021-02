Brelingen

Sie haben ihr bewegtes Leben zusammen gemeistert und dabei die Brelinger Dorfgeschichte ein Stück weit mitgeschrieben. Nun haben Dorothea und Gerhard Becker aus dem Wedemärker Ortsteil ihre diamantene Hochzeit gefeiert. „Das hätten wir uns auch nicht träumen lassen“, sagt die 89-Jährige und schaut ihrem Mann liebevoll in die Augen. Seite an Seite leben sie nun seit 60 Jahren – und etliche Zeit davon hatte das Jubelpaar auch gemeinsam im eigenen Schusterladen gearbeitet.

Beim Erntefest gab es den ersten gemeinsamen Tanz

Die Wege der beiden kreuzten sich 1960 beim Erntedankfest in Brelingen. Damals hatte Dorothea Wessel aus Aerzen bei Hameln ihre Schwester Martha für einige Tage besucht. „Meine Schwester betrieb die Bäckerei Brandt im Dorf“, erzählt die heute 89-Jährige. Die Schwester sei es auch gewesen, die sie mit einem Brelinger Junggesellen verkuppelt habe. „Und es hat gleich gefunkt“, sagt Gerhard Becker, der in Brelingen geboren wurde. Beide hatten damals nicht lange gezögert. Beim Erntefest hatten sie getanzt, sich kennengelernt und fortan regelmäßig getroffen.

Gerhard Becker scheute dabei auch keine Mühen und besuchte seine Auserwählte mit der Bahn, „oder er kam am Wochenende mit dem Fahrrad“, berichtet sie. Der ebenfalls heute 89-Jährige erinnert sich, dass er für eine Strecke mehr als drei Stunden benötigte. „Aber die Strapazen haben sich gelohnt“, stellt er fest und lacht. Einige Monate später hatte der damals 29-Jährige allerdings die Nase voll vom Radeln und entschied: „Jetzt wird geheiratet.“

Im Museum von Gerhard Becker hängen alte Schuhe - allerdings ohne Sohlen. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Die Trauung erfolgte in der evangelischen St.-Georg-Kirche in Mellendorf. Im gleichen Jahr noch erblickte Sohn Bernd das Licht der Welt. Gleichzeitig hatten die Beckers sich ein Haus am Speckweg in Brelingen gebaut. Zwei Jahre später wurde dann noch Tochter Christiane geboren.

Eheleute arbeiten gemeinsam im eigenen Laden

Dorothea Becker hatte nach der Volksschule eine Stelle als Haushälterin bei ihrem Bruder Heinz bekommen. Ihr Mann indes hatte den Beruf des Schusters von der Pike auf gelernt – und später bei seinem Bruder Werner im Laden in Hannover gearbeitet. Wann genau die Beckers ihr eigenes Schuster-Geschäft eröffneten, wissen beide nicht mehr. Sicher ist, dass der Schuster im Laden an der Stephanusstraße in Linden noch einige Paar Schuhe selbst genäht hat. Zugleich boten die Beckers bis 1996 einen Reparaturservice an, Dorothea half im Laden aus. „Dann sind wir zusammen in Rente gegangen“, sagt ihr Mann.

Schuster Gerhard Becker zeigt eine der insgesamt 20 Nähmaschinen aus seinem Museum. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Aber untätig blieben die Beckers nicht. Fortan besuchten sie gemeinsam Handwerkermärkte, wo sie an Wochenenden den Beruf des Schusters vorstellten. Diese Märkte führten die Eheleute beispielsweise nach Dömitz an der Elbe, nach Bremen und Burgdorf, aber auch in den Französischen Garten nach Celle. „Das hat Spaß gemacht. Und ich habe eine Menge an Nähmaschinen und Werkzeugen in der Zeit erworben“, erzählt der Schuster. Damit richtete er schließlich sogar ein Museum in seinem Keller in Brelingen ein – das wohl größte Schuhmachermuseum deutschlandweit. Bereits vor drei Jahren wollte Gerhard Becker die Sammlerstücke an einen Interessierten weitergeben. „Doch bis heute hat sich kein Mensch gemeldet.

Engagiert bei der Feuerwehr und im Gesangsverein

Und wenn die Beckers nicht auf Urlaubsreisen in Spanien, Italien, Dänemark, Schweden oder der Türkei sowie auf den Märkten unterwegs waren, dann hat sich Dorothea Becker gern ein Kreuzworträtselheft genommen. „Das mache ich noch heute gern und schaue mir die Ratesendung von Günther Jauch ’Wer wird Millionär’ an“, erzählt die 89-Jährige über ihre Leidenschaft – das hält sie jung. Ihr Mann musizierte lieber, der Akkordeonspieler trat auch gemeinsam mit einem anderen Musiker auf. „Manchmal haben wir falsche Töne gespielt, um das Publikum in Bewegung zu halten“, erinnert sich Gerhard Becker gern an die Auftritte.

Vor sechs Jahrzehnten haben Dorothea und Gerhard Becker ihre Hochzeit gefeiert. Quelle: privat

Die Beckers blicken auf ein arbeitsreiches Leben zurück. „Für ein Steckenpferd hatten wir wenig Zeit“, sagt sie. Ihr Mann hatte sich zwar bei der Feuerwehr und im Gesangsverein engagiert, aber inzwischen hat er mit allem aufgehört. „Heute gehen wir alles ruhiger an“, sagt er. Und das Rezept für 60 Jahre Ehe? „Es gibt immer Meinungsverschiedenheiten, und einer muss nachgeben – aber abwechselnd“, sagt Gerhard Becker.

Von Katerina Jarolim-Vormeier