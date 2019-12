Domenic Schweder ist stellvertretender Ortsbrandmeister in Brelingen

Wedemark

An der Spitze zweier Ortsfeuerwehren in der Wedemark hat es Änderungen gegeben. Der Rat hat am Montagabend Domenic Schweder zum stellvertretenden Ortsbrandmeister in Brelingen ernannt. Dominik Jansen übernimmt dieses Amt in der Ortsfeuerwehr Elze zunächst kommissarisch.

Jetzt ist Domenic Schweder (links) offiziell stellvertretender Ortsbrandmeister der Feuerwehr Brelingen. Er hatte das Amt bereits seit August 2018 kommissarisch übernommen. Quelle: Julia Gödde-Polley

Schweder, der 2002 in die Jugendfeuerwehr eingetreten und seit 2012 im aktiven Dienst ist, ist bereits seit mehr als einem Jahr Teil der Feuerwehrspitze in Brelingen. Doch weil ihm noch ein Lehrgang fehlte, war er bisher nur kommissarisch im Amt. Bürgermeister Helge Zychlinski überreichte ihm jetzt die offizielle Ernennungsurkunde.

Carsten Dettmers tritt aus erster Feuerwehrreihe zurück

Der fehlende Lehrgang ist auch der Grund, warum Jansen in Elze zunächst nur kommissarisch stellvertretender Ortsbrandmeister ist. Er übernimmt den Posten von Carsten Dettmers, der mehr als zwölf Jahren lang tätig war. Bei der Verabschiedung lobte Zychlinski das Engagement Dettmers’: „Du bist Feuerwehr, sehr durch und durch.“

Bürgermeister Helge Zychlinski (rechts) entlässt Carsten Dettmers als stellvertretenden Ortsbrandmeister der Feuerwehr Elze. Quelle: Julia Gödde-Polley

Jörn Kahlmeyer bleibt Stellvertreter in Berkhof

Jörn Kahlmeyer bleibt stellvertretender Ortsbrandmeister in Berkhof. Der erste Hauptlöschmeister wurde für die nächsten sechs Jahre erneut in das Ehrenbeamtenverhältnis berufen. Kahlmeyer bekleidet das Amt bereits seit März 2007. Die Ortsfeuerwehr habe eine „immens wichtige Funktion für den gesamten Ort Berkhof und darüber hinaus“, sagte Zychlinski und verwies auf die Einsätze auf der Autobahn 7.

