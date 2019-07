Wedemark

Border-Collie-Hündin Tonks hatte den richtigen Riecher: Sie hat am Dienstagabend den vermissten 76-jährigen Alois W. in einem Waldstück zwischen Resse und Negenborn leicht verletzt gefunden. Der Senior, der an Demenz und der Parkinson-Krankheit leidet und auf Medikamente angewiesen ist, war am Sonntag von einer...