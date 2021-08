Mellendorf

Diebe haben von einer Pferdeweide in Mellendorf circa 300 Meter Litze als Teil eines Elektrozauns gestohlen. Die Weide befindet sich an der Andreas-Haselbacher-Straße gegenüber dem Lönssee. Der Diebstahl muss sich am Freitag, 20. August, zwischen 10.30 und 11 Uhr zugetragen haben. Die Polizei Mellendorf bittet unter Telefon (0 51 30) 97 70 um Zeugenhinweise.

Von Frank Walter