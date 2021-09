Elze/Bennemühlen

Kriminelle haben sich in Elze und im Nachbarort Bennemühlen zweimal mit einem Hebelwerkzeug an fremdem Eigentum zu schaffen gemacht.

Am Freitag zwischen 12.30 und 18.15 Uhr traf es ein zurzeit unbewohntes Einfamilienhaus an der Straße Heyergarten in Bennemühlen. Die Täter hebelten die Haustür auf, stahlen aber nichts. Zwischen Freitag, 20 Uhr, und Sonnabend, 7.15 Uhr, wurde dann an der Wasserwerkstraße in Elze wiederum ein Hebelwerkzeug eingesetzt. Unbekannte brachen dort einen an einer Hauswand befestigten Kasten auf und stahlen dann ein darin befindliches Ladekabel für Elektroautos. Der Schaden in diesem Fall beläuft sich auf 675 Euro.

Zeugen für eine der Taten sollten sich unter Telefon (05130) 9770 im Polizeikommissariat Mellendorf melden.

Von Frank Walter