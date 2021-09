Berkhof

Unbekannte haben auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Berkhof immensen Schaden angerichtet. Die Diebe demontierten im Zeitraum zwischen dem 7. und 13. September vier sogenannte Weitwinkel-Gelenkwellen von Güllewagen, die hinter einer Lagerhalle an der Straße Am Heidkamp abgestellt waren.

Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes im Kommissariat Mellendorf, beziffert den Schaden auf etwa 3200 Euro. Bei der Beute handelt es sich um zwei schwarze Gelenkwellen der Marke Bondioli & Pavest sowie zwei gelbe Modelle des Herstellers Walterscheid. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (05130) 9770.

Von Sven Warnecke