Die Polizei sucht Unbekannte, die sich von hinten gewaltsam dem Lager einer Firma für Autozubehör am Neuen Hessenweg in Meitze genähert haben. Nicht zum ersten Mal wurde das Gelände von Dieben heimgesucht. In jüngster Vergangenheit musste die Polizei drei Einbrüche protokollieren. Aus diesem Grund prüfen die Ermittler nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes im Kommissariat Mellendorf, auch Zusammenhänge.

In diesem Fall hatten die Täter in der Woche vom 19. bis 26. Juni den Zaun des Geländes aufgeschnitten und anschließend 50 Alufelgen im Wert von etwa 7500 Euro gestohlen. Nach Informationen dieser Zeitung soll das Unternehmen trotz der Diebstähle in jüngster Vergangenheit nicht wirklich viel in neue Sicherheitstechnik investiert haben. Und die letzte Tat sei der Polizei auch erst am Montag gemeldet worden, berichtet Bebensee weiter.

Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (05130) 9770. Weitere Einsatzmeldungen aus der Wedemark lesen Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke