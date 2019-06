Berkhof/Bissendorf

Die Polizei Wedemark sucht Unbekannte, die zwischen Dienstag, etwa 15 Uhr, und Mittwoch, gegen 8 Uhr, drei Fensterscheiben der Bissendorfer Grundschule Am Mühlenberg mit Steinen eingeworfen haben. Die Höhe des Schadens stand am Mittwoch noch nicht fest.

Anders sieht der Fall nach einem Einbruch in einen Baucontainer in Berkhof aus: Dort hatten die Täter zwischen Freitag, etwa 13 Uhr, und Dienstag, gegen 8.20 Uhr, das Schloss des Behälters an der Wieckenberger Straße aufgebrochen und anschließend eine darin gelagerte Rüttelplatte sowie einen Trennschleifer entwendet. Den Schaden beziffert Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Krimimal- und Ermittlungsdienstes, am Mittwoch auf etwa 3500 Euro.

Hinweise erbittet das Kommissariat, Telefon (05130) 9770. Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus der Wedemark finden Sie im Ticker.

Von Sven Warnecke