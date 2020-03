Negenborn

Einen verschlossenen VW Multivan haben Diebe über Nacht in Negenborn entwendet. Die Unbekannten flüchteten mit dem Wagen im Wert von circa 20.000 Euro unerkannt.

Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt auf einem Grundstück an der Straße Schwalbennest. Die Fläche ist durch ein Schiebetor abgegrenzt. Dieses war jedoch nur zugezogen, aber nicht verschlossen, heißt es von der Polizei. Die Unbekannten stahlen den weißen Wagen, Edition 25, zwischen Montag, 22.30 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr.

Am Tatort konnten die Ermittler keine Spuren sicherstellen. Wie die Einbrecher in das Fahrzeug gelangt sind, ist unklar. Deshalb bittet die Polizei Zeugen um Hinweise zum Verbleib des Autos und den Tätern. Hinweise nimmt das Kommissariat in Mellendorf unter Telefon (05130) 9770 entgegen.

Alle Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus der Wedemark finden Sie im Polizeiticker.

Von Julia Gödde-Polley