Bissendorf

Baumaterial im Wert von etwa 3000 Euro haben Diebe von einem frei zugänglichen Grundstück an der Dr.-Helmut-Hahn-Straße in Bissendorf gestohlen. In jüngster Zeit häufen sich derartige Taten in der Gemeinde Wedemark.

Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes bei der Polizei Wedemark, geschah die Tat zwischen Dienstag, 17.30 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr. Der Ermittler vermutet, dass die Täter für den Abtransport der 20 Holzbalken, 50 Schalträger aus Holz sowie etwa 60 Metallstützen ein größeres Fahrzeug benutzt haben dürften.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (05130) 9770.

Von Sven Warnecke