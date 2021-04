Bissendorf

Die Polizei Wedemark sucht nach Dieben, die zwischen Donnerstag, 1. April, 18 Uhr, und Freitag, 9. April, 8 Uhr, in Bissendorf ein kleines Nutzfahrzeug vom Typ Piaggio Ape 50 gestohlen haben. Dabei handele es sich nach Auskunft eines Sprechers des Kommissariats in Mellendorf um ein dreirädriges Fahrzeug, eine Art Kabinenroller.

Die Täter hatten das schwarze Gefährt von einem frei zugänglichen Grundstück an Zöllners Garten entwendet. Das auffällige Fahrzeug verfügt über einen Dachgepäckträger. Den Schaden beziffert die Polizei auf etwa 6000 Euro. Erst in der vergangenen Woche war in Bissendorf ein Jeep Cherokee gestohlen worden.

Hinweise erbittet das Polizeikommissariat Mellendorf unter der Telefonnummer (05130) 9770.

Von Sven Warnecke