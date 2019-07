Meitze

Diverse Werkzeuge und Werkzeugmaschinen haben Einbrecher aus einem Wochenendhaus an der Straße Meitzer Busch gestohlen. Bereits zwischen Donnerstag, 4. Juli, 19 Uhr, und Dienstag, 9. Juli, 15 Uhr, stiegen sie gewaltsam in das Haus und den benachbarten Schuppen ein. Insgesamt haben sie nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes im Polizeikommissariat Mellendorf, Gegenstände im Wert von circa 3000 Euro entwendet. Die Tat wurde erst am Montag angezeigt.

Hinweise von Zeugen erbittet die Polizei unter Telefon (05130) 9770.

Von Julia Gödde-Polley