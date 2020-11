Bissendorf/Mellendorf

Die Polizei Wedemark sucht Unbekannte, die in Bissendorf am Sonnabend in ein Wohnhaus eingedrungen sind. Die Täter erbeuteten nach ersten Erkenntnissen Schmuck und Geld. Nach Auskunft eines Sprechers des Kommissariats Mellendorf verschafften sich die Einbrecher am Sonnabend zwischen 13 und 19 Uhr Zutritt zu dem Gebäude am Amselweg über ein auf Kipp stehendes Fenster. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Hinweise zu dem Einbruch erbittet die Polizei unter Telefon (05130) 9770.

Nach einem versuchten Ladendiebstahl in einem Supermarkt am Hellendorfer Kirchweg in Mellendorf steht der Wert der vermeintlichen Beute indes fest: 2,40 Euro. Ein 58 Jahre alter Mann aus der Wedemark wollte am Freitagvormittag aus dem Geschäft zwei Getränkeflaschen entwenden und wurde dabei erwischt. Die alarmierten Polizisten nahmen die Personalien auf und ließen den Dieb anschließend nach Hause gehen.

Von Sven Warnecke