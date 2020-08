Brelingen

Der Diebstahls eines Rasensprengers beschäftigt die Polizei Wedemark. Die Unbekannten hatten in der Zeit zwischen Sonntag, 23. August, etwa 8 Uhr, und Donnerstag, 27. August, gegen 20.30 Uhr, das Gelände Am Sportplatz in Brelingen heimgesucht. Dort bauten sie mitten auf einem Fußballplatz den sogenannten Großflächensprenger ab. Optisch erinnert das Gerät ein wenig an ein rotes Bobbycar, teilt ein Sprecher des Kommissariats in Mellendorf mit. Die Schadenshöhe beträgt etwa 1000 Euro.

Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (05130) 9770. Weitere Einsatzmeldungen finden Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke