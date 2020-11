Bissendorf

Die Polizei in der Wedemark suchen Unbekannte, die zwischen Mittwoch und Montag, 11. bis 16. November, einen an der Straße Langer Acker im Gewerbegebiet Bissendorf abgestellten Lastwagen aufgebrochen haben. Von der Ladefläche des Sattelaufliegers wurden Möbel gestohlen. Um an die Ladung zu gelangen, hatten die Diebe das Vorhängeschloss zum Transportraum aufgebrochen.

Nach Auskunft von Philip Wehr, stellvertretender Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes im Kommissariat Mellendorf, beläuft sich der Wert der Beute auf mehrere Tausend Euro. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (05130) 9770.

Von Sven Warnecke