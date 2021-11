Hellendorf

Diebe haben von einer Baustelle an der Straße Stachgrund in Hellendorf eine sogenannte Fettpresse samt zwei Kartuschen gestohlen. Dabei handelt es sich um eine Handhebelpresse. Mit dieser lässt sich Fett oder Öl über Schmiernippel in Maschinen und andere technische Geräte nachfüllen.

Die Tat ereignete sich nach Auskunft der Polizei zwischen Dienstag, 9. November, etwa 16 Uhr und dem darauffolgenden Mittwoch gegen 5.15 Uhr. Zudem wurde eine Scheibe eines auf dem Areal abgestellten Radladers demoliert. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.

Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (05130) 9770.

Von Sven Warnecke