Mellendorf

Die Polizei Wedemark sucht Diebe, die am Montag zwischen 8.35 und 11.40 Uhr mehrere Baumaschinen in Mellendorf gestohlen haben. Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, waren die Geräte auf einem Firmenfahrzeug auf der offenen Pritsche mit einer Kette gesichert. Dieses stand an der Straße Am Wedemarkbad in Höhe der Einfahrt zum Eisstadion.

Der Wert der Beute steht noch nicht fest. Doch mit Blick auf die gestohlene Rüttelplatte, einen Vibrationsstampfer sowie ein metallenes Standrohr dürfte der Schaden mehrere Tausend Euro betragen. Hinweise erbittet die Polizei in Mellendorf unter Telefon (05130) 9770.

Von Sven Warnecke