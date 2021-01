Vom Gelände einer Firma für Autozubehör in Meitze am Neuen Hessenweg haben Diebe 68 Alufelgen gestohlen. Der Betrieb ist nicht zum ersten Mal von einem solchen Verbrechen betroffen. Für einen ähnlichen Fall in Mellendorf hat das Amtsgericht erst kürzlich eine Geldstrafe verhängt.