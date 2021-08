Bissendorf

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Unbekannte haben zwischen Donnerstag, 26. August, gegen 20 Uhr und dem folgenden Freitag etwa 17.30 Uhr von einer an der Soltauer Straße in Bissendorf stehenden Sitzbank die Rückenlehne gestohlen. Diese bestehe aus massivem Eichenholz und sei braun lackiert, heißt es von einem Sprecher des Kommissariats Mellendorf. Die Bank war seinerzeit vom Bissendorfer Naturschutz- und Verschönerungsverein an dem Feldweg aufgestellt worden.

Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Dieser dürfte angesichts der gestiegenen Holzpreise aber nicht unerheblich sein. Die Ermittler gegen davon aus, dass für den Abtransport der Beute ein größeres Fahrzeug benutzt worden sein müsste. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (05130) 9770.

Von Sven Warnecke