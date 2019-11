Elze

Ein iPhone, Schmuck und Münzen haben Unbekannte aus einem Einfamilienhaus an der Plumhofer Straße in Elze gestohlen. Die Täter brachen am Donnerstag zwischen 17.15 und 19.15 Uhr in das Gebäude ein. Sie hebelten eine Terrassentür auf, um in das Innere zu gelangen. In dem Haus durchwühlten die Einbrecher nach Angaben der Wedemärker Polizei mehrere Räume und flüchteten mit dem Diebesgut unerkannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kommissariat unter Telefon (05130) 9770 entgegen.

Von Julia Gödde-Polley