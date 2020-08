Mellendorf

Diebe haben am Freitag zwei Kundinnen während des Einkaufs in Mellendorfer Läden ihre Portemonnaies gestohlen.

Zunächst griff ein Unbekannter um 10.15 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft an der Wedemarkstraße zu. Die 88-jährige Frau aus Abbensen hatte ihre Handtasche in den Einkaufswagen gestellt, während sie in dem Geschäft unterwegs war. Dies nutzte der Dieb und entwendete die Geldbörse mit etwa 120 Euro Bargeld aus der Tasche. Diese soll, so berichtete die Seniorin es gegenüber der Polizei, vor und nach dem Diebstahl geschlossen gewesen sein.

Eine 58-Jährige hielt sich zwischen 17 und 18 Uhr in einem Sonderpostenmarkt ebenfalls an der Wedemarkstraße auf, als ein Dieb ihr unbemerkter Weise die Geldbörse aus der Gesäßtasche entwendete. Die Frau hatte das Portemonnaie mit etwa 200 Euro darin verstaut.

Die Polizei prüft, ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten gibt. Zeugen erreichen die Ermittler unter Telefon (05130) 9770.

