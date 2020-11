Brelingen

Soll man da wirklich an einen Zufall glauben? Die zeitliche und räumliche Nähe lässt die Polizei vermuten, dass ein Einbruch und ein Diebstahl in Brelingen auf das Konto ein und desselben Täters gehen.

An einer Metzgerei an der Schulstraße hebelten Unbekannte zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch, 3.45 Uhr, ein Fenster auf. Dann durchsuchten sie die Räume – offenbar aber, ohne etwas zu stehlen. Nur etwas 100 Meter entfernt ereignete sich in einem Hofladen die zweite Tat – im Zeitraum von Dienstag, 21 Uhr, bis Mittwoch, 6.30 Uhr. Dort drangen die Diebe durch eine unverschlossene Nebentür in die Räume ein. Sie stahlen aus der Ladenkasse zwei Kasseneinlagen mit Geld. Der Eigentümer entdeckte die leeren Einlagen später in unmittelbarer Nähe, die Polizei stellte sie sicher.

Anzeige

Die Ermittler hoffen nun auf Zeugenhinweise zu den beiden Taten in Brelingen. Wer Verdächtiges bemerkt hat, sollte sich im Kommissariat in Mellendorf, Telefon (05130) 9770, melden.

Von Frank Walter