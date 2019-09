Bissendorf

Die Polizei Mellendorf sucht Einbrecher, die zwischen Donnerstag, 15.30 Uhr, und Freitag, 7.30 Uhr, in Bissendorf an der Straße Auf der Haube einen weißen Fiat Ducato aufgebrochen haben. Die Diebe zerschlugen eine Seitenscheibe und stahlen diverse Gegenstände, darunter ein CD-Radio, ein mobiles Navigationssystem sowie einen Knarrenkasten. Zeugen erreichen die Polizei in Mellendorf unter Telefon (05130) 9770.

Von Rebekka Neander