Mellendorf

Mit einem Trick hat ein Mann am Freitag, 12. März, um 9.10 Uhr einem Senior das Portemonnaie aus dem an der Wedemarkstraße in Mellendorf abgestellten Auto gestohlen. Der 80-Jährige hatte sich nach Verlassen der dortigen Sparkasse in sein Auto gesetzt, als ein Unbekannter nach Angaben der Polizei unmittelbar darauf die Fahrzeugtür öffnete und mehrere Münzen auf eine Ablage im Auto legte.

Unter dem Vorwand, diese wechseln zu wollen, beugte er sich dann ins Fahrzeuginnere. Kurz darauf bemerkte der Geschädigte, dass seine Geldbörse verschwunden war. Darin befanden sich nach Angaben der Polizei etwa 40 Euro. Das Mellendorfer Kommissariat sucht nun nach Zeugen, die Hinweise unter Telefon (0 51 30) 97 70 geben können.

Von Sebastian Stein